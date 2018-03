Legos ansatte lider under presset

Lego lever af at give gejst og kreativitet til børnene, og begejstrede og kreative medarbejdere er altafgørende. Men medarbejdertilfredsheden i Lego er dykket markant i 2017, skriver Finans.

Året før var den samlede score for motivation og tilfredshed 16. I 2017 blev den halveret til 8. Scoren viser, hvor meget Lego ligger over branchen generelt, og Legos mål er at ligge 10 point over.

- Det afspejler nok det, vi har været igennem i 2017, siger Niels B. Christiansen, den nye administrerende direktør i Lego, til Finans.

I september præsenterede Lego et halvårsregnskab, der viste en tilbagegang på 5 procent i salget. Ved den lejlighed meddelte Jørgen Vig Knudstorp, som nu er rykket op som bestyrelsesformand for Lego, at der skulle skæres 1400 stillinger i Lego globalt - heraf de 5-600 i Billund.

I HK Privat er afdelingssektorformand Henny Fiskbæk helt overbevist om, at faldet i medarbejdertilfredshed skyldes nedskæringerne.

- En ting er, at nogle medarbejdere er blevet tvunget væk fra deres arbejde. Noget andet er, at man skal tage hånd om de tilbageværende, siger Henny Fiskbæk til Finans.

Lego kom ud af 2017 med et fald i omsætningen på 8 procent, fremgik det af årsregnskabet, der blev offentliggjort tirsdag. Det er nærmest uhørt i forhold til de massive vækstrater, der har været normen i de seneste mange år.