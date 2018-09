Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen har købt sig ud af foderfirmaet Innordic International efter to år med underskud. Han har købt rettighederne til at sælge tilskudsprodukter til heste, skriver finans.dk

Underskud: Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen er vant til at tabe penge på heste. I flere år har hans stutteri Blue Hors givet underskud, og nu har Lego-milliardæren besluttet at købe sig ud af det fynske foderfirma Innordic International, der de seneste år også har givet underskud. Det skriver finans.dk.

Hans stutteri Blue Hors har købt sig ud af ejerkredsen i Innordic International og har afhændet sin aktiepost på omkring 20 procent af foderfirmaet.

- Ændringerne i Blue Hors' ejerandel i Innordic International A/S skyldes, at Blue Hors har købt rettighederne til at sælge tilskudsprodukterne til heste i gensidig forståelse med Innordic International A/S, skriver Blue Hors' direktør, Ole Magnus Petersen, i en mail til Finans.