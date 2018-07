En mand er blevet straffet med bøde og betinget fængsel for at have solgt Lego-kopier.

I alt har de sydkoreanske myndigheder konfiskeret 1348 produkter i hans butik under en ransagning. Han blev blandt andet dømt for at have solgt 2627 kopi-produkter online mellem juni 2016 og juni 2017.

Dermed har den danske legetøjsmastodont fået skovlen under endnu én af de mange kopister, der hver dag sælger falske Lego-produkter under navne som Lepin City, Lepin Superheroes og Bela Friends. Den mand, der netop har modtaget sin straf i Sydkorea, har solgt Lego-kopier af mærkerne Lepin, Lele og Sy.

Straf: En mand i Sydkorea er blevet idømt ti måneders betinget fængsel og en bøde svarende til 56.000 kroner for at have krænket Legos varemærkerettigheder.

En hård kamp

Handel med billige kopivarer har i årtier været en stor udfordring for Lego. Faktisk reagerer Legos jurister flere hundrede gange hvert år, når andres varer kommer tæt på de ikoniske klodser. Derfor glæder det Robin Smith, der er juridisk ansvarlig for Lego i Kina og Asien/Stillehavsområdet, at det er lykkes de sydkoreanske myndigheder og domstole at fange en kopist.

- Vi sætter pris på, at de sydkoreanske domstole og myndigheder ihærdigt arbejder for at beskytte og håndhæve intellektuelle rettigheder. Vi vil fortsætte vores bestræbelser for at sikre, at forældre og børn kan foretage informerede valg, når de køber legetøjsprodukter, og at de ikke vildledes af forsøg fra selskaber på at lave legetøj, der foregiver at være noget, de ikke er, siger Robin Smith i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, Lego får medhold i en kopisag. I 2017 vandt Lego en retssag ved de kinesiske domstole mod en producent, der fremstillede kopier af Lego under navnet Bela Friends. Det var første gang, Lego førte og vandt en sag mod kopi-producenter i Kina. Tilbage i 2013 vandt Lego en sag mod den polske virksomhed Cobi, der fik forbud mod at sælge sine minifigurer i Danmark, fordi de havde for stor lighed med Lego.

- Vi vil fortsætte med at gribe ind over for selskaber, som krænker vores varemærkerettigheder for at beskytte vores værdsatte brands ry, udtaler Robin Smith.