Nej, Lego-ejer og milliardær Kjeld Kirk Kristiansen har ikke på tv delt et "smuthul til velstand" og opfordret til handel med bitcoin, som en artikel, der florerer på nettet, påstår. Han er blot den seneste af kendte mennesker, som er blevet misbrugt i fup-kampagner for bitcoin-handel. Arkivfoto

"Helt åbenlyst fup og bedrag", lyder det fra Kirkbi om artikel, der påstår, at Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen tjener styrtende på bitcoin-handel og opfordrer danskerne til at gøre som ham.

Vejle: "Det er den allerstørste mulighed for hurtigt at opbygge en lille formue, som jeg har set i hele mit liv. Jeg opfordrer alle til at se på det, før bankerne lukker det ned." Ifølge en artikel, der florerer på internettet, stammer ovenstående citat fra Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, der - stadig ifølge artiklen - i programmet Go' Morgen Danmark gav seerne tip til, hvordan de hurtigt og nemt kan tjene styrtende med penge. Kjeld Kirk Kristiansen skulle ifølge artiklen have "bønfaldet" seerne til at kaste sig ud i et nyt program, der handler med bitcoins og gøre det, "før bankerne lukker det ned". Lego-milliardæren skulle derefter ovenikøbet have hevet sin telefon frem og vist den måbende vært Ida Wohlert, "hvor mange penge han tjener ved hjælp af dette nye pengegenererende program, der nu får hele Danmark til at summe."

Fra den falske artikel: Kjeld Kirk Kristiansen i den røde sofa i Go' Morgen Danmark-studiet. Billedet er manipuleret, og producenten bekræfter, at Kjeld Kirk Kristiansen aldrig har medvirket i Go' Morgen Danmark. Foto fra artikel

Har aldrig deltaget i program Sagen er imidlertid, at Kjeld Kirk Kristiansen aldrig har delt sit "smuthul til velstand" - faktisk har Lego-ejeren aldrig nogensinde medvirket i Go' Morgen Danmark. Det bekræfter producenten Nordisk Film TV over for mediet Mandag Morgen. Forbrugerrådet Tænk har også kaldt artiklen "det rene snyd". "Indledningsvist kan det være svært at se, om artiklen er falsk. Men længere inde i artiklen skal man investere penge i bitcoin, og så er det tydeligt, at artiklen er fup. Alarmen bør ringe, når der loves guld og grønne skove, og når tilbuddet er for godt til at være sandt," udtaler seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup til Mandag Morgen.

Ifølge den falske artikel skulle Kjeld Kirk Kristiansen på tv have hevet sin telefon frem og vist, hvor meget han havde tjent på bitcoin-handel. Det er som det meste andet i artiklen rent opspind. Foto fra artiklen

Kirkbi: Helt åbenlyst fup Hvordan Kjeld Kirk Kristiansen personligt forholder sig til svindelnummeret, har det ikke været muligt at få en kommentar til. Kommunikationschef i Kirkbi, Ulla Lundhus, bekræfter, at Kirkbi, der ejer størstedelen af Lego, og hvor Kjeld Kirk Kristiansen er bestyrelsesformand, er opmærksom på sagen, men at hverken Kjeld Kirk Kristiansen eller Kirkbi vil udtale sig om den. "Historierne om bitcoin er helt åbenlyst fup og bedrag og har intet med Kjeld Kirk Kristiansen at gøre," skriver Ulla Lundhus i en mail til Vejle Amts Folkeblad.