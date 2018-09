Ledige på kanten af arbejdsmarkedet har kortere vej til job

Dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet, har nemmere ved at få job, siger formand for det regionale arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, Marita Geinitz. Det har de, fordi ledigheden er så lav, og efterspørgslen på arbejdskraft så høj, at virksomheder må kigge deres vej, siger hun.

- Når arbejdsgivere råber på arbejdskraft, vil det give mulighed for at få et job for dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet. Dem, der skal ansættes nu, behøver ikke at have fået 12 i alt, arbejdsgiverne går lidt længere ned i bunken, siger Marita Geinitz.

Det kan blandt andet være folk på kontanthjælp, som har været væk fra arbejdsmarkedet i nogle år, eller folk med en lidelse, fortæller hun.

- De får så muligheden for at få en fod inden for og vise, at de kan og vil arbejde, for det vil langt de fleste af dem, der står uden for arbejdsmarkedet, siger hun.

Hun fortæller, at RAR forsøger at få flere af dem, der har længere vej til job, i beskæftigelse gennem samarbejde med jobcentrene.