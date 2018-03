Ledere forlader skandaleramte VUC Syd

Opsigelser: Siden den politianmelde eks-direktør Hans Jørgen Hansen forlod direktørstolen på VUC Syd i midten af juni, har der været stor udskiftning blandt afdelingslederne på den skandaleramte uddannelsesinstitution.

En aktindsigt viser, at fem ledere har opsagt deres job på skolen siden 1. juli 2017. En enkelt er siden overgået til en anden stilling på skolen, mens fire har forladt uddannelsesinstitutionen. Det betyder, at at næsten hver tredje af de 13 ledere, der var ansat på VUC Syd 1. juli 2017, har afleveret en opsigelse og forladt den omstridte skole.

JydskeVestkysten har været i kontakt med de fire ledere, der har forladt VUC Syd. En af de tidligere ansatte har ikke ønsket at forklare, hvorfor vedkommende forlod VUC Syd. To forklarer, at opsigelsen ikke skyldes forholdene på VUC Syd, mens en anden forklarer, at afskeden skyldes den øverste ledelses ledelsesstil på uddannelsesinstitutionen.