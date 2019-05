Valg: JydskeVestkysten kan nu endelig sætte tid og dato for en af valgets mest opsigtsvækkende dueller. 22. Maj klokken 14.-15.15 er avisen vært for en direkte duel mellem de to statsministerkandidater Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen. Arrangementet er en unik mulighed for på klos hold at følge en direkte duel mellem de to personer, der kæmper om at blive statsminister. Debatten bliver sandsynligvis den ene af i alt kun tre direkte dueller mellem de to politiske rivaler i valgkampen og vil være forbeholdt JydskeVestkystens abonnenter.

I forrige uge kunne JydskeVestkysten offentliggøre den opsigtsvækkende duel, men kunne ikke afsløre tidspunkt og sted. Den første melding lød på, at duellen skulle finde sted 15. maj, men den er nu flyttet en uge, så de to politiske rivaler tørner sammen 22. maj på Folkehjem i Aabenraa.

- Vi arrangerer debatten, da det er de to mest sandsynlige kandidater til at blive statsminister. Det er ikke fordi, vi mener, der er tale om et præsidentvalg, for ingen af de to kommer til at regere alene på nogen måde. Men det er vigtigt for læserne at vide, hvilken retning de vil sætte for Danmark, hvis de vinder valget. Og så er det vigtigt som medie at kunne lave en af kun tre dueller mellem de to førende statsministerkandidater under valgkampen. Det er vi stolte af at kunne præsentere for vores læsere, siger JydskeVestkystens chefredaktør, Mads Sandemann.

Der er plads til omkring 250 tilhørere under debatten, så man skal være hurtig, hvis man vil have en billet. Billetterne fordeles efter først-til-mølle-princippet, og du kan bestille billet via nembillet.dk.

Arrangementet er en del af konceptet JV Direkte, hvor JydskeVestkysten løbende inviterer læserne til læserarrangementer. I marts var avisen blandt andet vært for en direkte duel mellem Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF), som blev livetransmitteret på både DR og TV 2 News. Duellen mellem Løkke og Frederiksen vil blive tv-transmitteret på en eller flere af de landsdækkende kanaler, ligesom den vil blive live-transmitteret på jv.dk. Ligeledes vil arrangementet også være åben for andre medier og vil ligeledes blive modereret af avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding.