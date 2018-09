Hjertestop: De fleste hjertestop uden for hospitalerne sker i hjemmet, hvor der ofte er langt til en hjertestarter. Alligevel er det de færreste kommuner i Syd- og Sønderjylland, der har gjort opsætning og placering af hjertestartere til en politisk opgave. Det er ellers en af opfordringerne fra regionen i projektet "Danmark redder liv".

En rundspørge, hvor seks af landsdelens kommuner har svaret, viser, at fem kommuner ikke har gjort det til en politisk opgave at placere hjertestartere. Det drejer sig om Billund, Haderslev, Tønder, Kolding og Aabenraa.

I Billund Kommune var spørgsmålet til diskussion for en del år siden, men her besluttede politikerne, at der ikke var et behov for kommunen at dække. Det fortæller Robert Terkelsen (V), der er formand for voksenudvalget i Billund Kommune.

- Vi har ikke haft nogen borgerhenvendelser om, at der mangler hjertestartere. Det er ikke en opgave, vi ser, at vi skal gå ind i nu. Hvis der er borgere, der retter henvendelse, så må vi tage en snak om, hvorvidt det er noget, vi som kommune skal gøre noget ved, siger han.

Indimellem bliver der dog taget politiske beslutninger om hjertestartere i de syd- og sønderjyske kommuner. I Kolding Kommune har de tidligere opfordret foreninger og virksomheder til at gøre deres hjertestarter tilgængelig 24 timer i døgnet, og i Aabenraa Kommune vedtog de i 2016, at alle deres akutbiler skulle have en hjertestarter. Men ingen af de to kommuner har nogen politik i forhold til opsætning og placering af hjertestartere.