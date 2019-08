Langt flere anmelder trusler på livet: Et udtryk for kulturskifte, mener professor

Både antallet af anmeldelser og sigtelser for trusler på livet er steget markant de seneste fem år. Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er kommet flere trusler, siger ekspert.

Og der er ikke kun flere, som vælger at anmelde trusler på livet. Antallet af sigtelser for trusler på livet foretaget af Syd- og Sønderjyllands Politi er også steget markant. Således blev 190 personer sigtet i politikredsen i 2013. Det tal var i 2018 steget til 276 sigtelser.

I 2013 valgte 221 syd- og sønderjyder at anmelde, at de var blevet truet på livet. Det tal var i 2018 steget til 392. En stigning på 77 procent.

Trusler på livet kan i dag straffes med alt fra en bøde og op til to års fængsel. Mellem 2013 og 2018 er antallet af syd- og sønderjyder, der anmelder trusler på livet, steget fra 221 til 392. Det er en stigning på 77 procent. 190 personer blev i 2013 sigtet af Syd- og Sønderjyllands Politi for trusler på livet. Det tal var i 2018 steget til 276 sigelser. Kilde: Politi.dk

Stigning udtryk for kulturskifte

Thomas Ploug, der er professor i dataetik på Aalborg Universitet, er dog ikke i tvivl om, at de sociale medier har haft betydning for stigningen tidligere.

Men selv om antallet af anmeldelser for trusler på livet er steget, mener han ikke nødvendigvis, at det er ensbetydende med, at der rent faktisk er flere, som truer folk på livet i dag, end der var for fem år siden.

- Jeg mener, at tallene er udtryk for et kulturskifte. Stigningen i antallet af anmeldelser afspejler i min optik ikke, at der er sket en stigning i antallet af trusler de seneste fem år. Det afspejler derimod, at vi er blevet bedre til at anmelde trusler på livet, siger han.

Thomas Ploug mener, at der er sket et skred fra tidligere, hvor man hverken offentligt eller privat tog afstand fra trusler på internettet. I dag er der kommet et helt andet fokus på den slags ting, hvor særligt medierne har haft et stort fokus på emnet.

- Tidligere tog samfundet som helhed ikke trusler på internettet seriøst. Nogle har endda opfattet truslerne som morsomheder. I pressen har man dog set flere eksempler på, at der er mennesker, som har været dybt påvirket af at modtage dødstrusler på internettet. Der har også været flere politikere, som har stillet sig frem og sagt, at de ikke ønsker at fortsætte i politik, fordi de ikke kan leve med at have sådan nogle trusler hængende over hovedet, siger han.