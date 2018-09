Langsomme Ambulance Syd møder kritik og krav om straf

Ambulance: Skærpede krav til Ambulance Syd er ikke nok, hvis man vil have det regionsejede ambulanceselskab til at præstere lige så godt som det privatejede Responce.

Det mener Konservative, der er dybt utilfredse med, at regionen har foreslået skærpede måltal for Ambulance Syd, der kører ambulance i det meste af regionen, for at forbedre selskabets mobiliseringstider. Mobiliseringstid er et udtryk for den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, til beredskabet har forladt basen.

Ambulance Syd overskred mobiliseringstiderne i 8,3 procent af udrykningerne i 2017. For Responce var det tilsvarende tal 3,4 procent. Alligevel kunne JydskeVestkysten i maj fortælle, at Responce, der står for ambulancedækningen i Trekantområdet, blev bedt om at betale mere end 20.000 kroner i bod for overskridelserne. Til gengæld skulle regionens eget ambulanceselskab ikke betale en krone. JydskeVestkysten kunne så tidligere på måneden fortælle, at det får regionen til at kræve et måltal på fem procent for Ambulance Syd i forhold til mobiliseringsoverskridelser. Men det er slet ikke nok, mener Konservative.