Lange responstider gør det sværere at få hjælp fra hjertestartere

Kun ved 13 procent af hjertestoppene uden for hospitalerne bliver der brugt en hjertestarter inden ambulancen kommer frem. Hjertestartere skal gerne i brug inden for de første fem minutter, men responstiden på ambulancer i Region Syddanmark er op til ni minutter. Regionen kan godt se problemet.

Hjertestop: Ved et hjertestop skal hjertestarteren gerne i brug inden for fem minutter. Det harmonerer ikke med, at ambulancerne i Syd- og Sønderjylland har en gennemsnitlig responstid på otte til ni minutter. For kun ved 13 procent af alle hjertestop uden for sygehusene bliver der brugt en hjertestarter, før ambulancen kommer. Derfor bliver det problematisk, at ambulancerne ikke kan nå ud inden for de fem minutter, der kan være livsvigtige.

Formanden for præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Mads Skau (V), kan godt se problemet.

- Der er tal, der viser, hvor meget en hurtig indsats betyder. Vi skal helt ned på omkring tre til fem minutter for at forøge chancen for at redde liv. For hvert minut, der går, falder overlevelsesraten med 10 procent, men vi kan bare ikke være ude ved ret mange med en ambulance inden for tre minutter, siger han og fortsætter:

- Det er utopi at tro, at vi kan garantere alle en ambulance inden for tre minutter. Derfor vil vi gerne have flere hjertestartere.