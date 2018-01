Lang ventetid: SF vil etablere flere høreklinikker

SF vil ansætte flere audiologer i nyetablerede høreklinikker for at reducere den meget lange ventetid på at få foretaget en høretest. I dag har Sønderborg med 48 uger den korteste ventetid i Region Syddanmark.

Høre: Flere ansatte og flere høreklinikker.

Det mener SF er nødvendigt for at få gjort noget ved de meget lange ventetider på at få foretaget en høretest. Partiet vil have drøftet forslaget på det førstkommende møde i sundhedsudvalget. Her har den nyvalgte SF'er Villy Søvndal plads, og han mener, at situationen er så alvorlig, at der er behov at tilføre området ekstra midler.

- Der skal gøres noget med det samme. Mig bekendt er der ledige faciliteter i Fredericia og i Odense. Det skal vi have undersøgt, siger Villy Søvndal.

Som fortalt i avisen mandag er den gennemsnitlige ventetid på den første undersøgelse af hørelsen på regionens høreklinikker, der hører under de fire sygehusenheder, steget fra 73 uger i marts sidste år til 88 uger i december. Fynboerne og borgere i Trekantområdet må vente omkring to år, mens borgere i Sydvestjylland og Sønderjylland må vente mellem 48 og 60 uger.

En af årsagerne til den negative udvikling har været, at for få borgere fra Trekantområdet og Fyn har gjort brug af den regionale klinik, som blev oprettet i begyndelsen af 2017 i Sønderborg for netop at reducere ventetiderne. Men udsigten til fem-syv kontroller over fire år i Sønderjylland har angiveligt afholdt en del fra at gøre brug af muligheden.