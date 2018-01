Landmænd bliver presset til salg

I 2016 havde en gennemsnitlig heltidsbedrift et overskud på 150.000 kroner. I år forventer Seges, at gennemsnittet bliver 750.000 kroner. Alligevel vurderer Landbosyds formand, Mogens Dall, at banker forsøger at få cirka 40-50 landbrug til at sælge.Arkivfoto

Selvom 2017 var et godt år for landbruget, bliver flere landmænd stadig presset af banken til at sælge deres ejendom. Landbosyd vurderer, at det drejer sig om cirka 40 til 50 landmænd i Sønderjylland. Ifølge Sydbank er der stadig enkelte landmænd, der har udfordringer på trods af generelt god indtjening i landbrugsbranchen.

Salg: Et sted mellem 40 og 50 landmænd i Sønderjylland oplever, at banken forsøger at presse dem til at sælge landbruget. Det vurderer formanden for Landbosyd, Mogens Dall. - Banken vurderer, hvor mange år det tager landmanden at betale sin gæld tilbage. Hvis det er længere tid, end man vurderer, det fortsat vil gå godt, så siger banken, nu må vi hellere holde, da der er for lang tid, inden de får pengene ind igen, forklarer han. Det sker, selvom 2017 har været et godt år for de danske landbrug. Ifølge videnscentret for landbrug, Seges, blev driftsresultatet for en gennemsnitlig heltidsbedrift i 2016 et overskud på 150.000 kroner.

Det er en hård tid, når man skal fraflytte gården og ens liv ændrer sig radikalt. Når drømmen om selvstændighed og selvbestemmelse forsvinder, skal man sluge en kamel. Mogens Dall, formand Landbosyd

Udfordringer trods gode priser Områdedirektøren for Sydbank Landbrug, Arne Jørgensen, kan dog ikke genkende billedet af, at banken skulle presse nogen til at sælge gården. - Man skal huske på, at indtjeningen på de enkelte landbrug kan svinge meget. Nogen klarer sig meget flot, andre fornuftigt og rimeligt, og så er der enkelte, som uanset gode priser har nogle udfordringer. Det har vi naturligvis en dialog om med den enkelte landmand, siger han. Ifølge Arne Jørgensen vil det for nogle af Sydbanks kunder betyde, at den bedste løsning vil være afvikling og salg af landbruget. Mogens Dall tror dog på, at de landmænd, der må sælge deres landbrug, bliver glade for beslutningen på sigt. - Det er en hård tid, når man skal fraflytte gården og ens liv ændrer sig radikalt. Når drømmen om selvstændighed og selvbestemmelse forsvinder, skal man sluge en kamel. Når den er slugt, oplever jeg dog mange landmænd, der siger, at det egentlig var godt nok, at nogle tog beslutningen for dem, siger han.