Landets bedste region: I Syddanmark behandles flest kræftpatienter til tiden

Region Syddanmark er en af de to regioner, som er bedst til at få sine kræftpatienter i behandling til tiden. Andre regioner har derimod svært ved at nå egne mål. Her kommer hver femte kræftpatient ikke i behandling til tiden.

Når kræftpatienter bliver henvist til et kræftpakkeforløb, er det beskrevet, hvor lang tid der må gå, inden patienten skal i behandling. Disse tidsfrister for behandlingsforløbene har lægerne sele anbefalet. Tidsfristen varierer fra kræftsygdom til kræftsygdom, og det er overholdelsen af denne tidsfrist, som efter markante fald de sidste seks måneder, nu er tilbage på et stabilt niveau.

- Derfor er det nedslående, at det ikke rigtig er lykkedes for de tre andre regioner at komme op i samme høje tempo. Det er jo længe siden, at det blev slået fast, at kræft skal behandles som en akut sygdom.

Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen glæder sig over, at det nu ser ud til, at den tid, der må gå, før en kræftpatient kommer i behandling, er kommet tilbage på sporet.

Regionerne har delt sig i to. Bor man i Region Syddanmark eller Region Nordjylland, så kommer henholdsvis 86 procent og 85 procent af kræftpatienterne i behandling til tiden. Det er tæt på Danske Regioners mål om, at ni ud af ti kræftpatienter skal i behandling til tiden.

Lungekræftbehandlingen halter over hele landet

Ingen roser uden torne. De nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at kun 69 procent af alle landets patienter, som kan opereres for lungekræft, bliver det til tiden.

- Det er bekymrende tal. Lungekræft er en meget alvorlig kræftform. Derfor må de patienter, som kan opereres, ikke opleve ventetid, for det kan i den grad have betydning for deres chance for at overleve sygdommen. Det her bør føre til overvejelser om, hvorvidt ledelsen på hospitalerne har det fornødne fokus på denne patientgruppe, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Det vækker også bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, at Region Hovedstaden ikke overholder tidsfristerne, for så vidt angår operation for kræft i æggestokkene og livmorhalskræft. Her er det kun 31 procent af kvinderne, som bliver opereret for æggestokkræft og 20 procent med livmorhalskræft, inden for tidsfristerne.

- For disse to kræftformer er det også meget afgørende i forhold til overlevelsen, at kvinderne bliver opereret i en fart, siger Leif Vestergaard Pedersen.