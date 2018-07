Landet trækker: Ferie blandt heste, køer og får hitter

- Sæsonen er kommet rigtig sent i gang i år. Jeg er overbevist om, at vi bøder for forrige års vejr. Men efterspørgslen er faktisk rimelig stor. Jeg tror, det handler om, at folk lige skulle overbevises om, at det er hyggeligt at holde ferie i Danmark. Det handler ikke så meget om, om de vil på bondegårdsferie eller ej, for det er der rigtigt mange, der vil, siger formand Rikke Kjærgaard.

- Jeg mener sådan set, det står udmærket til. Der har været en stigende efterspørgsel generelt for det danske udkantsturismeprodukt, siger Anne-Mette Hjalager, der er professor ved Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet.

Rikke Kjærgaard, formand for Landsforeningen for Landboturisme

- Jeg er overbevist om, at tendensen til at tage på bondegårdsferie er stigende. Der er flere og flere danskere, der efterspørger de mere gammeldags dyder, siger hun.

Mere potentiale

Anne-Mette Hjalager tror også på, at der er en fremtid i turisme forankret på landet under forudsætning af, at man bedre udnytter landets muligheder.

- Jeg tror da helt sikkert, at landboturismen har en plads i det danske produkt. Absolut. Den kan helt sikkert også få en større plads, hvis vi begynder at tage bedre vare på de landskabelige og kulturhistoriske ressourcer på landet og styrke adgangsforholdene til naturen, siger hun.

Folk vil ikke ud på et rigtigt, industrialiseret landbrug med dyr stimlet sammen i stalde, malkemaskiner og enorme marker. Det er naturen og det frie landbrug, der trækker, hvis danskerne skal på bondegårdsferie.

- De danske landbrug er blevet så professionaliserede og industrialiserede, at man dårligt nok kan komme rundt i naturen. Det kommer til at være negativt i forhold til turismen. Landsbyerne og landbrugerne lukker af for landskabet. Stier, markveje og skovveje nedlægges og lukkes af for offentligheden. Men turisterne vil ud, og det er ikke ud at gå eller eller cykle på asfalterede og farlige biveje, siger hun og tilføjer:

- Det er landmændene selv, som for at optimere produktionen skærer turismegrenen over.