Familielandbruget Region Syd vil have åbnet Vækstfonden for tørkeramte landmænd. Det er egentlig ikke Vækstfondens formål, men med lidt politisk velvillighed kan det lade sig gøre, mener organisationen.

Tørke: Landmænd skal have mulighed for at søge penge i Vækstfonden, der er en statsoprettet fond, som virksomheder kan søge midler i. Det mener Familielandbruget Region Syd ifølge en pressemeddelelse.

Denne sommers tørke har ramt landmændene så hårdt, at organisationen mener, det er nødvendigt, selvom Vækstfonden egentlig ikke er for landmænd.

- I øjeblikket ligger et forslag som dette ikke inden for Vækstfondens formål, men med lidt velvillighed fra politikerne, mener Familielandbruget Region Syd, at Vækstfonden har midlerne og kompetencerne til at stå for den praktiske del, skriver Familielandbruget Region Syd i pressemeddelelsen.

Det vil nemlig være for dyrt for mange landmænd, hvis de skulle tage et lån i banken. Derfor skal de have lov til at søge del i Vækstfonden, mener organisationen.

Pressemeddelelsen kommer i kølvandet på, at interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer er kommet med et forslag til en tørkepakke. Den er Familielandbruget Region Syd enig i, men den er ikke vidtgående nok, mener det.

- Derfor foreslår Familielandbruget Region Syd, at politikerne ser på de muligheder, som Vækstfonden besidder, så landmænd kan søge hjælp hos Vækstfonden. Det vil betyde, at landmænd får stillet likviditet til rådighed der ikke påvirker den øvrige finansiering på landbruget, står der i pressemeddelelsen.