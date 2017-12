Landbruget ser muligheder i et lokalt cannabis-eventyr

Landbruget og gartnerier kan drage nytte af, at der nu skal dyrkes cannabis til medicinsk brug, mener formænd for lokale landboforeninger. Endnu har ingen syd- og sønderjyder dog søgt om tilladelse til at dyrke medicinsk cannabis.

Vækstmulighed: Det bliver kaldt et nyt stort eksporteventyr, og ifølge LandboSyd og Sydvestjysk Landboforening kan det med tiden også komme landbruget i Syd- og Sønderjylland til gavn.

Fra det nye år starter en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis, der gør det muligt for læger at ordinere cannabis til blandt andet kemo- og sclerosepatienter. Derfor har de første virksomheder fået tildelt muligheden for at dyrke og håndtere medicinsk cannabis, men ingen syd- og sønderjyske virksomheder har sendt en ansøgning. Det er dog ikke et udtryk for manglende interesse, mener formand for LandboSyd, Mogens Dall. Han ser gode fremtidsudsigter for dyrkningen af cannabis i det syd- og sønderjyske, når de første har afprøvet det nye marked.

- Det kunne sagtens være en mulighed for, at to-tre landbrug i området på den måde kunne få et nyt ben at stå på. Al begyndelse er svær, men hvis det kan blive en succes for nogle, kunne det jo blive en succes for flere. Men det vil tage år, før vi når derhen, siger Mogens Dall.

Han bakkes op af formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Chr. Laursen.

- Hvis det er en produktionsgren, som der viser sig at være noget i, så vil syd- og sønderjyder også følge med, siger han.