Landbruget retter blikket mod Sydeuropa: - Grisene skal nok til at lære spansk

Formand for den sønderjyske landboforening, Landbosyd, Mogens Dall, fortæller, at landmændene i højere grad kigger mod Sydeuropa, når der skal findes arbejdskraft. Arkivfoto: Ulrik Pedersen.

Det er blevet så svært at rekruttere østeuropæisk arbejdskraft, at sønderjyske landmænd er begyndt at søge mod Sydeuropa for at få kvalificeret arbejdskraft. Men overgangen fra øst til syd er stadig usikker, og manglen på arbejdskraft kan blive stor, forudser landboformand.

Job: - Grisene skal nok til at lære spansk, lyder det tørt fra Mogens Dall, formand for Landbosyd, da JydskeVestkysten ringer til ham for at tale om et af de problemer, der kan vise sig at vokse sig meget større i de kommende år. For mens østeuropæere flokkedes til Danmark for at arbejde på grund af høj arbejdsløshed og lave lønninger i hjemlandene, har øget velstand i det østlige Europa betydet, at flere østeuropæiske lande nu forsøger at overtale østeuropæerne i Danmark til at tage hjem igen. Og det bekymrer især i landbruget, der er en af de største aftagere af østeuropæisk arbejdskraft. Derfor er de sønderjyske landmænd nu begyndt at afsøge andre dele af Europa for at finde arbejdskraft - Vi ser et nyt segment komme fra Portugal, Spanien og Grækenland, hvor der er høj arbejdsløshed. Især den unge i Sydeuropa har store problemer med at finde arbejde, lyder det fra landboformanden.

Hvis du skrev en ansøgning nu, ville jeg tro, at du havde job efter påske. Mogens Dall, Formand Landbosyd.

Job efter påske I Sydeuropa er ledigheden flere steder tårnhøj. I eksempelvis Grækenland er arbejdsløsheden på over 20 procent, og det kan komme de danske landmænd til gode. De mærker nemlig allerede nu, at det er blevet sværere at tiltrække og holde på den østeuropæiske arbejdskraft. - Det er tydeligt, at det er blevet sværere at besætte stillinger. Det går bedre i de østeuropæiske lande, og hvorfor skulle man så rejse væk fra familie, når man nu kan få et næsten tilsvarende liv i hjemlandet, siger formand for den sønderjyske landboforening Landbosyd, Mogens Dall. Han fortæller, at arbejdskraft fra udlandet er nødvendig for at mætte behovet for arbejdskraft i landbruget. - Hvis du skrev en ansøgning nu, ville jeg tro, at du havde job efter påske, siger han.