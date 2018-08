Landbruget: Hegn skal slet ikke stoppe syge vildsvin

Det vil være groft uansvarligt ikke at opsætte vildsvinehegn, mener Landbrug & Fødevarer. Hegnet skal ikke stoppe syge vildsvin, men derimod sikre, at en smitte ikke kan sprede sig i Danmark. SF kalder derimod hegnet meningsløst.

Opbakning: Det er et tænkt eksempel og usandsynligt, at der i den nærmeste fremtid vil være vildsvin inficeret med afrikansk svinepest i Nordtyskland. Derfor er det heller ikke problematisk, at et vildsvin med svinepest kan stoppe eksporten af svinekød, selv om det befinder sig på den tyske side af det kommende vildsvinehegn. Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der står fast på, at det kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse er en nødvendighed. Hegnet skal i første omgang nemlig slet ikke stoppe syge vildsvin, men være med til at sikre, at der ikke er vildsvin i Danmark.

- Det er en tænkt situation. Det er en risiko, men præmissen for hegnet er, at det handler om, at der ikke kommer vildsvin ind i Danmark, siger direktør for fødevare- og veterinære forhold Jens Munk Ebbesen.

Han peger på, at de nærmeste udbrud af afrikansk svinepest er i Polen omkring 800 kilometer fra Danmark. Og da man forventer, at afrikansk svinepest bevæger sig mellem 20 og 50 kilometer om året, vil der teoretisk set gå mange år, før der er vildsvin med afrikansk svinepest ved den dansk-tyske grænse. I stedet er det menneskelige faktorer, der i øjeblikket udgør en risiko og er hovedårsagen til, at hegnet sættes op.

- Hegnet skal bruges til, at der ikke er vildsvin i Danmark. Det, man har set i Tjekkiet og Ungarn er, at mennesker har taget inficerede madvarer med, og vildsvin så har samlet det op. Det er der også en risiko for i Danmark, og derfor handler det om at få fjernet alle vildsvin, siger Jens Munk Ebbesen.