Landbosyd: Hegnet er en forsikring mod svinepest

Formand for landboforeningen Landbosyd, Mogens Dall, er godt tilfreds med, at der nu skal sættes et hegn op ved den dansk-tyske grænse for at bremse afrikansk svinepest. Danmark tegner en forsikring mod svinepest, lyder det fra formanden. Risikoen for svinepest forsvinder dog ikke helt.

Hegn: Det er et stort skridt i den rigtige retning, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at bygge et grænsehegn ved den dansk-tyske grænse for at beskytte Danmark mod afrikansk svinepest.

Sådan lyder det fra formanden for Landbosyd, Mogens Dall. Han har tidligere i november overfor blandt andet Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) råbt vagt i gevær over for truslen fra den afrikanske svine under delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer. Derfor er han nu glad for, at det tyder på, at ministeren har lyttet til landmændenes bekymringer.

- Det er utroligt vigtigt for vores eksport. Med hegnet tegner vi en forsikring mod svinepest, og det er et stort skridt i den rigtige retning, siger landboformanden.

Han fortæller, at omkring 300 vildsvin lever omkring grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Derfor er svinepesten, der senest er blevet identificeret i Tjekkiet, også en reel trussel for Danmark, mener Mogens Dall.

- VI kan ikke blive ved med at se på de mange vildsvin, der krydser grænsen. Vi kan ikke leve med den risiko, siger han.