Landboforening betaler millionbeløb til kunder efter fakturarod

- Det handler om, at vi ikke sætter vores troværdighed på spil. I bestyrelsen er der enighed om, at LandboSyds medlemmer og kunder skal have tillid til, at vi fakturerer korrekt og i overensstemmelse med indgåede aftaler og prisbladet, siger Mogens Dall.

Da bestyrelsen ikke var orienteret om fremgangsmåden, skal kunderne holdes skadesløse, tilføjer formanden. Også selv om de måtte have fået rådgivningsværdi for pengene.

- Vi har været igennem alle fakturaer, og vi er helt sikre på, at samtlige ekstrabetalinger er kommet for dagens lys. Derfor vil vi i løbet af få dage sende en kreditnota til de berørte kunder og betragter derefter sagen som afsluttet. Vi er så sikre, vi kan være på, at vi er til bunds, og at det er korrekt, siger Mogens Dall.

Beslutningen sker, efter at LandboSyd i sommer fyrede to direktører blandt andet som følge af rod med fakturaer. Ifølge Mogens Dall var der blevet faktureret fiktive timer for at få regnskabet til at gå op. Budgettet var dog ikke retvisende, mente formanden.

Sag: Der er 1,5 millioner kroner på vej til de kunder ved LandboSyd, som i de sidste godt to år har fået lagt ekstratimer på deres faktura for økonomirådgivning. Det har bestyrelsen besluttet, oplyser formand Mogens Dall.

Påvirker årsresultat

Han er forberedt på, at tilbagebetalingen kommer til at påvirke LandboSyds økonomiske resultat i 2019.

- Med lidt optimisme bliver resultatet et rundt nul, forudser Mogens Dall, som ikke mener, man skal lægge for meget i de økonomiske skadesvirkninger.

- Det får ikke betydning for vores aktiviteter, for vi har en stor egenkapital at tage af, men vi melder det ud, så ejerne ved, hvad pengene er gået til. Og så kører vi ellers maksimalt videre til gavn for ejerne og landmændene. Vi ser ind i et 2020 med et fornuftigt budget, siger Mogens Dall.

LandboSyd kom ud af 2018 med et plus på to millioner kroner før skat, mens egenkapitalen blev øget til 32,2 millioner.