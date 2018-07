Læsernes våde lørdag: Se deres billeder og videoer fra hele landsdelen

Selvom der ubetinget kom mest vand i Syd- og Sønderjylland under gårsdagens regnvejr, så dækkede det over store lokale forskelle, har læserne kunnet fortælle.

I et opslag på Facebook bad vi dem dele videoer og billeder med os - og det har de gjort i stor stil. Du kan se alle deres videoer her under, og billederne i et billedgalleri over artiklen. Der er både nogle meget smukke og lidt skræmmende motiver imellem.

Men ud over billeder og video har mange altså også fortalt os, hvor meget regn, der faldt hos dem.

34 mm i det nordlige Esbjerg, 20 mm i Rødekro, 50 mm i Bredebro (inden regnmåleren gik i stykker), 60 mm i Bramming, 115 mm i Visby, under 5 mm i Nordborg på Als, 45 mm i Ribe, 8,5 mm i Hundslev på Als - og en 200 liters regnvandstønde i Tønder blev fyldt på 6 minutter.

Gå på opdagelse i billederne og videoerne - og del eventuelt dine egne optagelser i Facebook-opslaget, der ligger nederst i artiklen her.