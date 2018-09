Lærer anklaget for vold mod mindst fem elever

En lærer fra Ludwig Andresen Schule i Tønder er tiltalt for at have udsat mindst fem elever for vold i skoletiden. Sagen vil muligvis vokse, før den indledes ved retten i Sønderborg.

En række forældre har kritiseret en mandlig, 40-årig lærer på den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule, for voldelig adfærd.Sagen begyndte at rulle, da et forældrepar anonymt i JydskeVestkystens Tønder-udgave den 17. september fortalte, at de havde anmeldt en lærer på skolen for overgreb på deres søn. Mandag den 24. september fortalte et andet hold forældre i avisen, at Ludwig Andresen Schule havde syltet en henvendelse om vold begået af den mandlige lærer. På 17. dagen anmeldte forældrene selv læreren til politiet. I dagens avis kan vi berette om en mor, der fortæller, at hun allerede for et år siden til skolens leder fortalte, at hendes søn havde oplevet den pågældende lærer tage halsgreb på en klassekammerat. Intet skete i sagen. Den 40-årige lærer har været fritstillet fra sit arbejde siden skoleårets begyndelse, oplyser direktøren for de tyske skoler i Danmark. Sagen mod den 40-årige lærer indledes ved retten i Sønderborg i slutningen af november.

Kunne ikke få vejret

Børnenes fortællinger er i tråd med punkterne i anklageskriftet. Blandt andet skulle den 40-årige lærer i en specifik sag "i flere tilfælde have udøvet vold mod eleven (...) herunder ved ikke under tre gange at have taget hårdt fat i armen på eleven samt ved at skubbe".

Af et andet anklagepunkt om en elev fremgår det, at læreren "i flere tilfælde at have udøvet vold (...) herunder ved ikke under tre gange at have taget halsgreb på eleven og løftet eleven op, således at elevens ben ikke kunne nå jorden, hvorved eleven ikke kunne trække vejret".

Af et andet tiltalepunkt i anklageskriftet fremgår det, at læreren helt op til "ikke under 10 gange" tog halsgreb på en elev født i 2010.