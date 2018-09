Selvom regionen vurderer, at mange praktiserende læger har taget prøver uden fagligt belæg, undgår de at betale de penge tilbage, som de har fået for ydelserne. Det kan ikke dokumenteres, at nogen har snydt bevidst, og bevisbyrden er meget svær at løfte, lyder begrundelsen.

Sundhed: En lang række praktiserende læger i Region Syddanmark har fået penge for blodprøver, som de ikke burde have taget. Det konkluderer samarbejdsudvalget for almen praksis, som dog lader lægerne slippe for videre tiltale.

Det har udvalget besluttet på et møde, hvor man kunne konkludere, at 55 lægepraksis har taget honorarer for ydelser, som der ikke var fagligt belæg for.

I et notat, som avisen har fået aktindsigt i, betegner udvalget lægernes ageren som "en fejlagtig anvendelse af sygesikringsydelser".

JydskeVestkysten afdækkede i juni, at regionens udgifter til tre analyser-typer var steget med mere end 20 millioner kroner fra 2009 til 2017. Over 60 læger blev derfor bedt om at redegøre for deres forbrug, som ifølge regionen var påfaldende. Ifølge regionen havde flere læger fået honorering for to eller tre prøver i tilfælde, hvor det kun havde været fagligt begrundet at tage en enkelt af prøverne.

Samarbejdsudvalget i regionen, der består af repræsentanter for praktiserende læger, regionsrådspolitikere og embedsfolk, konstaterer, at 34 lægepraksis selv har meddelt, at de vil ændre adfærd, mens 18, som "ikke af sig selv har tilkendegivet, at de vil ændre adfærd, får et påbud om at reducere forbruget af analyser". Tre praksis får misbilligelse, fordi de slet ikke har svaret på regionens henvendelse i foråret. To af disse får samtidig påbud om at ændre adfærd.

Det fremgår af lægernes redegørelser, som avisen har fået aktindsigt i, at der er meget store forskelle på deres brug af de tre prøvetyper. Det afhænger blandt andet af patientgrundlag og patientsammensætning. Praksis havde i 2017 indtægter for de tre typer i alt på mellem 100.000 og en million kroner. Det kan ikke fastslås, hvor stor en del af det beløb, som lægerne ifølge regionen ikke burde have haft. Det kan blot konstateres, at fagfolk har forklaret, at der meget sjældent er belæg for at tage to eller tre af prøverne samtidigt.