Læger på skolebænken: - Vores arbejde kræver, at man kan tale dansk

Sygehus Sønderjylland har sat ind for at sikre, at alle dets udenlandske læger taler forståeligt dansk. En sproglærer, som blev ansat i november, sørger for, at lægerne kommer igennem et individuelt forløb, hvor den enkelte læges behov tilgodeses. Også de nyansatte læger bliver grundigt klædt på til det danske sprog og ikke mindst de danske fagudtryk.