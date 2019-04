Læger nedlægger arbejdet

HUSUM: Stort set alle kommunale sygehuse og sundhedsklinikker rammes, når de tyske lægers fagforening "Marburger Bund" på mandag opfordrer til at nedlægge arbejdet. Det sker for at øge presset på arbejdsgiverne forud for overenskomstforhandlingerne.

I stedet for at møde på arbejdet opfordres de omkring 2000 læger i de kommunale klinikker i Slesvig-Holsten på mandag at deltage i en stordemonstration i Kiel.

Lægernes krav er bl.a. en lønstigning på fem procent, to vagtfrie weekender om måneder og færre tilkaldevagter.

Blandt de sygehuse og klinikker, der bliver ramt, er både Nibøl, Husum og Flensborg.

