Læge-formand storroser sundhedsreform: Det er et stort fremskridt

- Jeg var skeptisk over for, at man ville udflytte opgaver fra sygehuse til almen praksis, fordi det ville blive en stor arbejdsbyrde, når vi i forvejen mangler læger, siger han.

Lange udsigter

Nu ser Jørgen Skadborg anderledes positivt på hele branchens fremtid. Han håber, at regeringens løfter vil få flere unge til at turde uddanne sig i faget.

- Selve det, at man går ud ret entydigt og siger, at man vil investere i branchen, kan måske give unge kollegaer mere optimisme til at gå ind i faget, fordi de kan se, at der pludselig er en fremtid i det, siger han og tilføjer, at nogle ældre læger måske tilmed vil få lyst til at fortsætte lidt længere tid end planlagt.

Han understreger dog, at de praktiserende læger ikke er klar til at overtage en stor arbejdsbyrde før om seks til otte år.

- Fra man begynder at uddanne og rekruttere, tager det lang tid, før det slår igennem, siger Jørgen Skadborg.