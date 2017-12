LGBT: Bloddonorforbud kan få folk til at donere blod mod loven

Mænd der har sex med mænd må ikke donere deres blod til de, der har behov for det. Ifølge LGBT Danmark er det et diskriminerende og tæt på homofobisk forbud, der kan få homoseksuelle til at donere blod ulovligt på grund af frustration og provokation.

Samleje eller anden seksuel kontakt mellem mænd medfører permanent udelukkelse som bloddonor. Thomas Kinch Volstrup, sundhedspolitisk talsperson hos Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i Danmark (LGBT Danmark), kalder lovgivningen stigmatiserende og tendenserende til homofobi. Det kan ifølge talspersonen få flere mænd der har sex med mænd til at bryde loven og donere deres blod:

- Det er ikke en positiv tendens, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der gør det. Der er tale om et forbud, som blev lavet for mange år tilbage, i en tid hvor det gav rigtig god mening at udelukke mænd, der har sex med mænd, på baggrund af de omstændigheder, der var på daværende tidspunkt. De omstændigheder har ændret sig betragteligt, og man kan ikke længere sige, at alle mænd, der har sex med mænd, er i højrisikogruppe for at have eller overføre HIV, siger han.

Derfor glæder det interesseorganisationen, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu undersøger aspekterne i at lade mænd, der har sex med mænd, donere blod. LGBT ser dog ikke forslaget om en 12 måneders karantæne periode som den optimale løsning.

- Man skal ikke forklejne, at patientsikkerheden er det allervigtigste i det her. Men man skal tage diskussionen og få vendt og drejet lovgivningen, og der savner jeg, at styrelsen for eksempel rækker ud til os. Der kan sagtens være dele af lovgivningen, som giver mening at bibeholde, men man bliver nødt til at få den differentieret, så vi ikke udelukker en gruppe af personer, der ikke udgør en større risiko end resten af befolkningen, og som kan og vil donere deres blod. Jeg synes, at det er et underlige krav for, om man må donere blod eller ej, at man skal leve i cølibat. Der er stadig grupper, som bliver udelukket, som man sagtens kunne få blod fra. Og det synes vi, er uhensigtsmæssigt, siger han.