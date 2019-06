LA-spidskandidat raser over Henrik Dahl-kritik

Folketingsvalg: Valgaftenen udviklede sig til et regulært mareridt for Liberal Alliance, der lige akkurat fik tildelt et enkelt mandat i Sydjyllands Storkreds. Det mandat tilfalder Henrik Dahl, der torsdag morgen var ude med en krads kritik af den nu afgåede partiformand Anders Samuelsen, som han blandt andet beskyldte for nepotisme. Den kritik har fået Steen Holm Iversen, der var partiets spidskandidat i Sydjyllands Stordkreds op ad stolen.

- Det er så gennemført usympatisk, men det siger meget om Henrik Dahl. Han har i den grad været en del af det her projekt. Og nu føler han så anledning til at begå karaktermord, hvor økser og knive flyver i ryggen på mennesker, som han har arbejdet meget tæt sammen med, og som har født hans politiske karriere, siger han og fortsætter:

- Det var Anders Samuelsen, der på et opstillingsmøde i sin tid placerede Henrik på listen og holdt en lang anbefalingstale for Henrik Dahl. Nu er det den selv samme Henrik Dahl, der slagter Anders Samuelsen. Det er gennemført usympatisk.