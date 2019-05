Steen Iversen (LA) er begejstret for, at danskerne skal i stemmeboksen den 5. juni, når der skal stemmes til folketingsvalget. Han fortæller, at han selv har foreslået statsministeren dagen, hvor danskerne allerede fejrer demokratiet.

Steen Iversen mener, at man sagtens kan bede danskerne gå til stemmeurnerne to gange.

- Det er vigtigt, at der også bliver mulighed for, at man kan fokuserer på europaparlamentsvalget, siger han.

At valget kommer til at lægge tæt på europaparlamentsvalget bekymrer ikke Steen Iversen. Han ser muligheder i, at der bliver stemt til folketingsvalget på en separat dato.

- Det er i forvejen den dag, hvor vi fejrer vores forfatning. Det gør grundlovsdag til en glimrende dag for et valg. Jeg har selv forslået Lars Løkke det flere gange, fortæller Steen Iversen begejstret.

Valget er udskrevet: Kun få minutter efter statsministeren havde udskrevet valg, var Steen Iversen, der er spidskandidat for Liberal Alliances storkreds i Sydjylland, klar til at udtrykke sin begejstring for valgdatoen. Han har nemlig selv foreslået statsminister Lars Løkke (V), at man afholdt valg på netop grundlovsdag den 5. juni.

Klima bliver vigtigt emne

Steen Iversen er slet ikke i tvivl om, hvad der kommer til at blive de centrale valgemner.

- Jeg tror, de vigtigste emner bliver klimaet og velfærd, slår han fast.

Han mener, at der er en stor interesse for at tale om velfærd, men at man ikke kan overse klimaet i debatten.

- Hvis vi ikke gør noget ved klimaet, så kan vi snakke om velfærd nok så meget. Men det nytter ikke noget, hvis vores klima eroderer, understreger Steen Iversen og fortsætter:

- For at vi kan gøre noget afgørende ved klimaet, så kræver det, at vi fastholder Danmark som et velstående land i vækst og udvikling, for vi skal i virkeligheden leve af den selv samme vækst og forskning på klimaområdet for at kunne håndtere udfordringerne.

Personligt vil Steen Iversen gerne tale om velfærd, men for at komme nogle generaliseringer til livs, som eksisterer i den offentlige debat. Han mener, at det er nogle enkeltstående dårlige tilfælde fra sundhedsområdet, der farver debatten. Det håber han at kunne få blødt op.