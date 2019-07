Kystlivreddere advarer: Tordenvejr kan være livsfarligt

Meteorologerne lover bulder og brag, og derfor advarer Trygfonden Kystlivredning nu mod, at man bader i tordenvejr. De opfordrer til, at man holder sig fra vandet i tordenvejr, da det i værste tilfælde kan være livsfarligt.

Fare: I de kommende dage lover vejrudsigten både lyn- og tordenvejr. Derfor advarer Trygfonden Kystlivredning nu om at bade, når det tordner. - Det kan være livsfarligt at bade i tordenvejr. Ikke fordi lyn slår hyppigere ned i vand end på land, men fordi badevandet indeholder salte og mineraler, der bliver strømledende, når lynet slår ned. Et kraftigt lyn kan derfor slå en person ihjel, selvom det slår ned i vandet 100 meter væk, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning. Når man er på stranden, er det vigtigt at holde øje med flaget i livreddertårnet. For at advare badegæsterne om faren ved at bade, hejser livredderne det røde flag, når det tordner, i stedet for det rød-gule.

Det bør du gøre Det er en dårlig idé at søge ly ved træer og andre ting. Men hvad skal man så gøre? - Er du på stranden uden mulighed for at søge indendørs eller ind i en bil, er det bedste, du kan gøre, at sætte dig på hug på jorden og krumme dig helt sammen, så du får en så lille kropsoverflade som muligt. Lyn slår ofte ned i træer og andre ting, der rager op i luften, og derfor skal man aldrig søge ly sådanne steder, forklarer Michael Iwersen. Men det er ikke kun de badende, som er i fare, når det tordner. Hvis man befinder sig på vandet, bør man også tage sig sine forholdsregler. - Er du ude på vandet i en sejlbåd, bør du også søge ly i kahytten og holde dig så langt væk fra masten som muligt, siger han.

Op af vandet Michael Iwersen forklarer, at man bør passe på med at bade, hvis man ser lavthængende mørke skyer, for de kan bringe torden med sig. - Hvis man hører torden, ser lyn eller kan se mørke lave skyer nærme sig, så gælder det om at komme op fra vandet, understreger han.

Aktioner på Rømø I uge 30 gennemførte kystlivredderne fire aktioner, hvor det blev vurderet, at personer var i fare. To af disse var på Lakolk Strand på Rømø. I begge tilfælde er der tale om aktioner, hvor badende har befundet sig på enten paddle boards eller et badedyr. - Det hænger sammen med fralandsvinden. Når det blæser fra øst, så sker det oftere, at folk driver til havs med badedyr og lignende. Det kan godt give mange aktioner for livredderne, siger Michael Iwersen.