Kvinderne sejrede ved valget i Syd- og Sønderjylland

Cirka halvdelen af de valgte til Folketinget i Sydjyllands Storkreds er kvinder. På landsplan er det blot 39 procent af de valgte, der er kvinder. Til gengæld kniber det med at få kvinder til at stille op i Syd- og Sønderjylland.

- Det er udtryk for, at det er stærke og seje kandidater, partierne har i Syddanmark. Det er godt, når Folketinget afspejler den sammensætning, som befolkningen i øvrigt har, siger Eva Kjer Hansen (V), der har siddet i Folketinget siden 1990, og som netop er fratrådt posten som ligestillingsminister på baggrund af valgresultatet.

Få kvindelige kandidater

Mens syd- og sønderjyderne er flittige til at stemme kvinder ind i Folketinget, kniber det med at få kvinder til at stille op. Ved folketingsvalget var der 42 kvinder på stemmesedlen i Syd- og Sønderjylland, mens man kunne sætte sit kryds ud for 115 forskellige mænd. Dermed udgør andelen af kvindelige kandidater 36,5 procent, mens altså 47,6 procent af de valgte er kvinder.

Selvom Danmark med sine 39,1 procent folkevalgte kvinder indtager en kedelig position som det eneste land i Norden, der aldrig har haft en andel af kvinder i parlamentet på 40 procent eller mere, viste årets folketingsvalg faktisk fremgang for det kvindelige køn. Ved folketingsvalget i 2015 var det således blot 37,1 procent af de folkevalgte, der var kvinder.