Kvinder på deltid kæmper for en arbejdsuge på 37 timer

Arbejdsliv:

Pædagoger, sygeplejersker og sosu-personale er tre faggrupper, der alle arbejder med sundhed og omsorg. Det, de også har tilfælles, er, at størstedelen af de ansatte er kvinder, der af forskellige årsager ofte finder sig selv i lavtlønnede deltidsstillinger. Det har flere konsekvenser, mener tre fagforeninger, der nu råber op for at forbedre fremtiden for deres medlemmer.

60 procent af alle pædagoger er på deltid, hvor otte ud af ti er kvinder. Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL) peger på, at børnene mister en helt central relation med deres primære pædagog, hvis pædagogen er på deltid.

- Det, der skal være en tryg basis for de små børn, er vi som samfund med til at forhindre, fordi vilkårene for pædagogerne ikke er gode nok, forklarer Jonna Guldmundsen, formand for BUPL Sydjylland.

Ifølge fagforeningen Dansk Sygeplejeråd (DSR) estimeres det, at halvdelen arbejder på deltid i deres fag, hvor omkring 95 procent er kvinder. Fagforeningen er overbevist om, at de mange kvindelige sygeplejersker vælger deltid for at begrænse det slid, de erhverver på arbejdspladsen. Dette kan dog betyde, at lønningsbalancen tipper.

- De fleste private arbejdsgivere vil give noget mere i lønningsposen for at holde på de ansatte - det gør det offentlige ikke for sygeplejersker. Det giver endnu en problematik, da sygeplejersker oftest er kvinder, og derfor bidrager de mange deltidsstillinger til uligheden mellem mænd og kvinders lønninger, mener John Christiansen, formand for DSR Kreds Syddanmark.

Fagforeningen FOA forudsiger, at deltidsstillinger påvirker fremtidens økonomiske udsigter for social- og sundhedspersonalet, som består af 92 procent kvinder, hvor hver femte er på deltid.

- Det er et stort problem - især i forhold til pension. Når de forlader arbejdsmarkedet, har de ikke sparet ligeså mange penge op, som de kunne have gjort med en fuldtidsstilling, fortæller Bent Poulsen, formand for FOA Sønderjylland.