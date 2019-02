Kun syv vildsvin er dræbt i år i Sønderjylland

De milde vintertemperaturer er skyld i, at Naturstyrelsen Sønderjylland kun har nedlagt seks vildsvin siden årsskiftet. Et syvende er blevet kørt ned på den sønderjyske motorvej.

Det skriver DR Syd mandag.

Naturstyrelsen ville gerne skyde flere, men vildsvinene er ikke så synlige i øjeblikket. Den milde vinter gør, at vildsvinene bliver inde i skovene, siger vildtkonsulent ved Naturstyrelsen Sønderjylland Klaus Sloth til DR Syd.

- Der er masser at spise i naturen for vildsvinene. Egene bar meget frugt - altså agern. De ligger på jorden og giver et godt fødegrundlag for vildsvinene, siger han til DR Syd.

Derfor søger de heller ikke mod de menneskeskabte foderpladser, der netop er sat op for at hjælpe jægerne på vej.

- Det at vente på et vildsvin et tilfældigt sted er vanskeligt. Det er noget lettere at skyde dem på en foderplads, hvis man ved, de kommer, siger Klaus Sloth til DR Syd.

Ifølge Klaus Sloth er der 50 til 100 vildsvin i det sønderjyske.

Vildsvin er potentielle smittebærere af afrikansk svinepest. Et udbrud inden for Danmarks grænser ville øjeblikkeligt lamme svineeksporten.

Grundet en stigning i udbrud af den dødelige husdyrsygdom i Europa besluttede et flertal i Folketinget i juli 2018, at et vildsvinehegn skulle sættes op langs den dansk-tyske grænse.

Opsætningen af hegnet begyndte i januar.