Kruså-firma vil anke dom om motorafgift til Landsretten: Han har betalt, det han skal

Der er faldet dom i sagen, hvor selvanmelderfirmaet Motorkontoret IVS stod anklaget for brud på markedsføringsloven, da de opkrævede for mange penge af Birger Jaedicke. Dommen er ganske klar: Firmaet skal betale penge tilbage samt sagens omkostninger. Motorkontoret IVS agter at anke dommen til Landsretten.

Registreringsafgift: Retten i Sønderborg har dømt Motorkontoret IVS og Kim Hammer til at skulle tilbagebetale de 25.928 kroner til Birger Jaedicke, som firmaet ifølge retten har opkrævet uretmæssigt i ekstra registreringsafgift for en brugt Mercedes.

Virksomheden reklamerede med, at de tog et gebyr på 1.990 kroner for at indregistrere en bil. Herudover skulle Birger Jaedicke betale registreringsafgiften, som Motorkontoret satte til at være 98.500 kroner, men hos Skat var bilen kun registreret til 72.572 kroner. De er nu dømt til at skulle betale differencen samt sagens omkostninger.

Motorkontoret IVS og Kim Hammer fik den 29. juli muligheden for at indgå i et forlig, så virksomheden kun skulle tilbagebetale de 25.928 kroner. Det ville Kim Hammer ikke og lod derfor dommeren fælde dom i sagen.

Men i første omgang kommer det ikke til at ske. Kim Hammer agter nemlig at anke sagen til Landsretten, hvilket han også sagde, sidste gang JydskeVestkysten talte med ham i forbindelse med forligsforslaget.

- Jeg tror, Skat retter sagen snart. Det er bare en storm i et glas vand det her. Jaedicke (Birger red.) har betalt lige nøjagtigt, det han skal, siger Kim Hammer, som forklaring på hvorfor han anker dommen.

Skat laver stikprøver på, om virksomheder som Montorkontoret IVS vurderer bilerne korrekt. Derfor mener Kim Hammer, at de ekstra 25.928 kroner er på sin plads, da SKAT kan komme og efteropkræve den ekstra registreringsafgift af ham.