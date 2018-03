Kritik af indsats for selvmordstruede: - Tæt på katastrofal

- Evnen til at samarbejde mellem de forskellige instanser fra den praktiserende læge, regionen og til kommunerne skal blive bedre. Det er meget frustrerende for en psykiatrisk patient, der er i risiko for at begå selvmord, at blive udskrevet til ingenting - der bliver ikke lavet de handlingsplaner, der skal til for at løfte opgaven, uddyber formanden.

- Man bør altid have fokus på forebyggelse, og det har vi simpelthen ikke, når det drejer sig om selvmordstruede. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi ikke har større fokus på, hvordan vi sikrer den rette behandling og opsamling af de her patienter, siger Bente Kornbek, der ved siden af sit formandskab i Depressionsforeningen også er socialdemokratisk byrådsmedlem i Lyngby Taarbæk Kommune.

Bodil Kornbek, der er formand for Depressionsforeningen, skriver i et debatindlæg i dagens JydskeVestkysten, at behandlingen af selvmordstruede patienter er "tæt på katastrofal".

På landsplan begik 568 mennesker selvmord i 2016. 132 af dem, der tog sit eget liv, var fra Region Syddanmark. 104 af de 132 var mænd. Mellem 6.000 og 12.000 mennesker forsøger hvert år at begå selvmord. Kilde: Sundhedsdatastyrelsens dødsårsagsregister og Center for Selvmordsforskning

Vi skal blive bedre

I 2017 begik 132 mennesker selvmord i Region Syddanmark, og data fra Center for Selvmordsforskning viser, at mellem 6.000 og 12.000 danskere hvert år forsøger at tage sit eget liv.

Den lægefaglige direktør i Region Syddanmarks psykiatri, Anders Meinert Pedersen, stiller sig uforstående over for Bodil Kornbeks kritik. Han mener omvendt, at behandlingssystemet i regionen yder en "ret god indsats".

- Hele det her område med selvmord og forebyggelse er noget, vi bruger rigtig mange kræfter på - det er jo for så vidt den alvorligste tilstand inden for psykiatrien. Vi foretager selvmordsvurderinger af alle de patienter, der bliver henvist til os, siger han.

Anders Meinert Pedersen erkender dog, at indsatsen kan blive bedre.

- Ethvert selvmord er et selvmord for meget. Vi skal alle sammen blive endnu bedre til at vurdere risikoen for, at en given patient faktisk vil begå selvmord. Det arbejder vi på hele tiden, siger han.