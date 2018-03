Kritik af egenbetaling for dansktimer: Kloge hoveder vil søge væk

Det hæmmer rekrutteringen og fastholdelsen af kloge hoveder, at selvforsørgende udlændinge fremover skal betale 12.000 kroner for danskundervisning. Det mener organisationen Work Live Stay, der arbejder for at sikre højt specialiseret arbejdskraft til landsdelen.

Sag: En egenbetaling for at lære dansk vil gå ud over rekrutteringen og fastholdelsen af de udlændinge, som mange af landsdelens virksomheder sukker efter. I sidste ende kan det hæmme væksten, mener organisationen Work Live Stay på baggrund af skatteaftalen, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået.

Den betyder, at selvforsørgende udlændinge selv skal betale danskundervisning for i alt 12.000 kroner per person.

Direktør i Work Live Stay, Camilla Høholt Smith, mener, at tiltaget "i høj grad vil spænde ben for mulighederne for at fastholde både internationale talenter og deres medfølgende partnere her i landet".

Et af problemerne er ifølge Work Live Stay, at både den ansatte og ægtefællen hver skal betale 12.000 kroner for danskundervisningen, da den medfølgende ægtefælle også skal lære dansk for at kunne komme i betragtning til et job. Som oftest har den medfølgende ægtefælle ikke job ved ankomst, påpeger Camilla Høholt Smith.

- Hidtil har vi kunnet bruge som argument i forbindelse med vores tiltrækning, at man kan lære dansk gratis. Også selvom vi ved, det er svært at lære. Hvis ægtefællen skal i job, lykkes det kun, hvis de kan tale dansk eller er ved at lære det, siger Camilla Høholt Smith, som frygter, at udgiften vil afholde ægtefæller fra at tage danskundervisning.

Work Live Stay frygter både, at udgiften vil afholde de eftertragtede, højtuddannede udlændinge fra at søge til Syddanmark, men særligt at de bliver svære at fastholde.