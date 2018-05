Kritik: Nyt værn mod hackere forsømmer lokale firmaer og borgere

Regeringen har i sin nye strategi for cybersikkerhed glemt at tage ordenligt vare på små- og mellemstore virksomheder og private borgere, der ikke aner deres levende råd, når de jævnligt udsættes for it-kriminalitet. Det mener flere it-eksperter og Dansk Erhverv.

Også Dennis Ellebæk, der arbejder som professionel hacker fra sin virksomhed Prueba Cybersecurity i Esbjerg, er bekymret for, at lokale virksomheder i eksempelvis syd- og sønderjylland bliver ladt i stikken. Regeringen lægger som en del af sin strategi nemlig op til, at Center for Cybersikkerhed fortsat skal være landets primus motor hvad angår it-sikkerhed.

- De største mangler i strategien gælder hjælp til private borgere og mindre virksomheder. De udsættes jævnligt forfor it-kriminalitet og har kun politiet at gå til, siger it-ekspert Henrik Larsen, der er chef for Dkcert, som overvåger sikkerheden på forskningsinstitutioner i Danmark.

Spiller fallit

Som en del af den nye strategi vil regeringen også oprette en informationsportal, hvor virksomheder og borgere kan søge information og hjælp, ligesom regeringen vil oprette et landsdækkende center i politiet, der skal tage imod henvendelser om it-kriminalitet. Alligevel savner Dansk Erhverv også en mere målrettet indsats for små- og mellemstore virksomheder

- En informationsportal er svær at have ondt af, men også svær at juble over. Det er jo reelt set bare en hjemmeside, siger Janus Sandsgaards, fagchef for it og digitalisering i Dansk Erhverv.

Han opfordrer regeringen til at huske, at det er de små- og mellemstore virksomheder, som Danmark har allerflest af. Derfor bør de også få glæde af de halvanden milliarder kroner, regeringen har afsat til at højne it-sikkerheden i Danmark.

- Det vælter ikke ud med initiativer rettet mod virksomhederne. Store virksomheder har it-afdelinger, mens den lille virksomhed hurtigt spiller fallit overfor kriminelle bagmænd, der er topprofessionelle, siger Janus Sandsgaard og minder om cyberangrebet mod Mærsk sidste sommer.

- Når det kan ske for Mærsk, kan det ske for alle. Selvom et angreb mod en lille virksomhed ikke har samme konsekvenser som et angreb mod en myndighed, bør vi tage dem alvorligt, for et angreb kan lægge dem ned, siger han.