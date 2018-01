Kritik: Bedemandsbranchen kan ikke gennemskues

Det koster det at dø

Ved bedemanden skal der betales for kiste, urne, blomster, honorarer, samt kørsel og dødsannoncer. Det løber op i en gennemsnitspris på 16.932 kroner ved bedemanden.Oveni det kommer der udgifter til gravstedet. Når gravstedet skal erhverves, er der forskel på, om det skal være et urnegravsted eller et kistegravsted. Prisen for et kistegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken løber op i 16.678 kroner, mens prisen for et urnegravsted er 4.772 kroner. Hvis man er medlem af Folkekirken er prisen 2.785 kroner for et kistegravsted og 952 kroner for et urnegravsted.