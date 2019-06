Kristendemokraterne får fantastisk valg i Sydjylland

Kristendemokraterne har måske muligheden for at komme i Folketinget for første gang siden 2005. Der bliver efter alt sandsynlighed ingen mandater til Partiet Klaus Riskjær Pedersen og Alternativet.

Også på landsplan er partiet gået frem i skrivende stund. Men her mangler flere af de store byer stadig at blive talt op.

- Det er matchet af, at vi går meget frem i Vestjylland med byrådsmedlemmer og et regionsmedlem - kombineret med at Isabella kommer ind som vikaren fra himlen. Det er sammen gået op i en højere enhed. Det ene kunne ikke have gjort det uden det andet, siger hun.

- Det er et rigtigt flot resultatet, som næsten er en fordobling. Især når man tænker på, at meget af fokusset har været på Dansk Folkeparti og Pernille Vermund, siger spidskandidaten i Sydjylland, Marianne Karlsmose, der også er regionspolitiker i Region Midtjylland.

Ingen mandater til Klaus Riskær Pedersen og Alternativet

Helt så godt er det ikke gået for Partiet Klaus Riskjær Pedersen og Alternativet, der højst sandsynligt ikke får nogle mandater i Syd- og Sønderjylland.

- Jeg kommer aldrig til at fortryde, at jeg stillede op til det her projekt, men jeg ville da gerne have haft en stol på Christiansborg, siger Torben Østergård Christoffersen fra Partiet Klaus Riskjær Pedersen, der ikke tidligere har haft nogen erfaring med politik.

Det får han heller ikke, i hvert fald ikke i sit nuværende parti, hvor formanden ved 22-tiden onsdag meldte ud, at han nedlagde partiet.

- Det er da lidt sørgeligt, men jeg har ikke snakket med Klaus Riskær, så jeg så det i fjernsynet. På nuværende tidspunkt står der 0,8, ser det ud til, så skal man tro på mirakler, siger Torben Østergård Christoffersen.

Ligesom ved sidste valg blev der ikke noget mandat til Alternativet, men deres spidskandidat i syd, Karin Rohr Genz, har ikke tabt håbet for landsdelen.

- Når jeg har været ude og været i kontakt med folk, så bliver vi enormt godt modtaget. Ikke alle ender med at stemme på os, men de kan godt se, at vi ikke er fjollede, men faktisk er seriøse og arbejder for det. Så jeg tror ikke, at Sydjylland er tabt for os.