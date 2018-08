Kredsformand om Carl Holst-exit: Det er en bombe for os

Venstre i Esbjerg Omegn har endnu ikke en afløser for Carl Holst klar. De er overraskede over hans stop i politik. Foto: Martin Ravn

Den fungerende formand for kredsbestyrelsen i Esbjerg Omegn, hvor Carl Holst var Venstres folketingskandidat, er overrasket over den tidligere ministers beslutning om at trække sig fra politik. Kredsen har ikke en afløser klar til at tage over.

Bombe: Folketingsmedlem Carl Holst (V) har valgt at stoppe i politik, og nyheden kommer bag på Laurids Schack, fungerende formand for kredsbestyrelsen Esbjerg Omegn, hvor Carl Holst var opstillet. Torsdag aften kunne avisen Danmark fortælle om venstremandens beslutning, og kredsformanden fik nyheden fortalt samme dag. - Det er helt og holdent Carls beslutning. Vi har overhovedet ikke vidst, at der var noget på vej. Det er lidt som en bombe, der springer for os, siger Laurids Schack. Han ser det som en klar svækkelse af Esbjerg-egnens indflydelse på Christiansborg. - Det er brandærgerligt. Jeg synes, at han har gjort et stort stykke arbejde, for det område han er valgt i. Han har forsøgt at få tingene til at lykkes i det vestjyske, siger han.