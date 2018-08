Krav fastlåser hundredvis af landmænd: Venstre vil ændre på ''gakgak-regler''

Regler for, hvor meget kvælstof landmænd må udlede, fastlåser ifølge LandboSyd en række landmænd med ejendomme tæt på naturområder. På et møde ved en mælkeproducent i Gråsten mandag kaldte Venstre kravene for åndssvage.

- Det her er et godt eksempel på noget skidt, sagde Erling Bonnesen i løbet af mødet, hvor Christian Ihle fik forklaret sin situation.

Sammen med LandboSyd havde han inviteret de to folketingsmedlemmer til kaffe og en snak om de ammoniakkrav, som de mener gør livet surt for mellem 200 og 300 landmænd landet over.

Erling Bonnesen, landbrugsordfører for Venstre, gjorde status efter et besøg i Gråsten mandag formiddag. Her mødtes han og Anni Matthiesen (V) med mælkeproducent Christian Ihle.

Mandag var folketingsmedlemmerne Anni Matthiesen (V) og Erling Bonnesen (V) i Gråsten for at tale med mælkeproducent Christian Ihle. Foto: Timo Battefeld

- Et ungt landbrugspar som jer skal være i stand til at drive landbrug, sagde Anni Matthiesen til Christian og hans kone Annette under mødet.

Derfor kan han ikke få miljøgodkendelse til at udvide eller udvikle sin produktion. Et nyt og mere moderne staldanlæg kan ellers halvere hans udledning af kvælstof ifølge LandboSyds beregninger.

Kravene, der blev indført i 2011, betyder, at Christian Ihle kun må udlede 0,7 kilo kvælstof om året per hektar, fordi ejendommen er placeret tæt ved en skov. Men da hans tilladelse til at have dyr er fra før, reglerne blev indført, udleder han i øjeblikket godt 14 kilo per hektar om året.

Skørt at fastholde

Venstre vil nu gøre noget ved kravene. Erling Bonnesen lovede mandag Christian Ihle, at de kommer på dagsordenen på Christiansborg, men han turde endnu ikke sætte en dato på.

Anni Matthiesen understregede, at de ville tage eksemplet fra Sønderjylland med til ministeren.

- Det tegner et billede af, at det her er åndssvagt. Det er skørt, at man fastholder et gammelt staldsystem, når man ellers kunne reducere udledningen af kvælstof. Jeg bliver ked af, at reglerne er med til at skade naturen og fastholde landmanden, sagde hun.

Også LandboSyds formand, folketingskandidat for Venstre Mogens Dall, deltog i mødet. Han mente, at uvisheden om fremtiden er det værste for landmænd i Christian Ihles situation.

- Hvis du ved, at du skal have revet en kindtand ud på torsdag, så er det ok. Men hvis du er usikker på, om du skal have revet en kindtand ud på torsdag, så er det værre, sagde han til de to folketingspolitikere.