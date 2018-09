Kræftsyge Silke kører bil tre timer for en halv times behandling

51-årige Silke Schultz fandt sidste år en kræftknude i sit venstre bryst og skal nu i kemobehandling i Vejle. Det er næsten halvanden times kørsel fra hendes hjem ved Gråsten. Hun beskriver sig selv som meget aktiv med et stort behov for at være sammen med sine venner og familie. Men med fem køreture til Vejle om ugen har hun svært ved at se, hvordan hun skal få tid og ikke mindst kræfter til sit sociale liv. Foto: Timo Battefeld