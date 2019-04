Søndag blev kræftsyge Astrid Vestergaard fra Gesten mellem Kolding og Vejen indlagt på akutafdelingen på Kolding Sygehus grundet mistanke om en blodprop i hjernen. Hun måtte vente i fem timer uden at se en læge. Overlæge forklarer, at en sygeplejerske med det samme udelukkede en blodprop, men glemte at kommunikere det til Astrid Vestergaard.