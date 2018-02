Kræftens Bekæmpelse bifalder fælles indsats for rygestop

Sag: Der er behov for en fælles indsats, hvis det skal lykkes at skabe en røgfri generation i 2030. Derfor er et kommende samarbejde mellem Region Syddanmark, kommuner og uddannelsesinstitutioner for at minimere unges rygning et oplagt initiativ.

Det mener Kræftens Bekæmpelses forebyggelseschef Mette Lolk Hanak.

- Det er rigtig, rigtig positivt, at Region Syddanmark vil være med til at tage et medansvar for, at vi får en røgfri generation i 2030. Der er behov for alle gode kræfter, hvis vi skal nå de ambitiøse mål, siger hun med henvisning til, at projekt Røgfri Fremtid sigter mod at få alle børn og unge til at kvitte cigaretterne. Samtidig må maksimalt fem procent af de voksen ryge.

Mette Lolk Hanak mener, at der er behov for en fælles indsats.

- Her er det et meget vigtigt signal, at den myndighed, der har ansvaret for sundhedsvæsnet, melder klart ud, at der er behov for en tidlig indsats. Regionen er jo en helt central aktør på sundhedsområdet. Derfor er det meget vigtigt, at den kommer på banen.