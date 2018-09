Kræftens Bekæmpelse bakker op om nej til tysk kræftbehandling

Det er fornuftigt, at Region Syddanmark har valgt ikke at genetablere samarbejde, der gjorde det muligt for sønderjyder at få strålebehandling i Flensborg, mener Kræftens Bekæmpelse. Også selvom sønderjyske kræftpatienter må køre langt for at få behandling i Vejle.

Kræftbehandling: Det har skabt stor frustration hos en række sønderjyske kræftpatienter, at politikerne i Region Syddanmark har valgt ikke at genindføre muligheden for at modtage strålebehandling i Flensborg. Men hos Kræftens Bekæmpelse har beslutningen ikke skabt dybe panderynker. Tværtimod. Organisationen bakker op om politikernes nej til tysk kræftbehandling, som ellers kunne spare sønderjyske kræftpatienter for en lang køretur til Vejle.

- Det er glædeligt, at man nu har opbygget en kapacitet i Vejle, der gør det muligt at behandle alle kræftpatienter. Og når kapaciteten er der, er det også vigtigt at bruge den, siger Susanne Juul, der er områdechef for Kræftens Bekæmpelse i Region Syddanmark.

Hun erkender, at køreturen til Vejle kan være en stor mundfuld for de sønderjyske patienter, men at en genåbning af mulighed for at få behandling på Franziskus-Hospitalet i Flensborg vil betyde, at kræftbehandlingen i regionen vil blive dårligere.

- Man risikerer, at der ikke vil være nok patienter til regionens egne tilbud. Hvis man spreder patienterne ud på for mange behandlingssteder, vil det gå ud over kvaliteten. Det er vigtigt, at man bruger regionens egne tilbud, så læger, sygeplejersker og radiografer hele tiden er oppe i gear og er i træning, siger Susanne Juul.