Kræftens Bekæmpelse: Måske har de det fint med at betale for et ekstra år

Det var en række afvejninger, der førte til, at Kræftens Bekæmpelse valgte ikke at betale en sum penge tilbage på eget initiativ. Pengene var ellers uretmæssigt blevet opkrævet på grund af en fejl, og fra organisationen lyder det, at de har på fornemmelsen, at de berørte måske har det fint med at betale for et ekstra år.