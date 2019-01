Kræft får tidligere VUC-direktør til at droppe familiefirma

Den tidligere direktør for VUC Syd, Hans Jørgen Hansen, har trukket sig fra virksomheden The Why Company, som han drev sammen med sønnen Jakob Esben Hansen. Han fortæller, at det skyldes en kræftsygdom, han fik konstateret i 2017. Det var samtidig medvirkende til, at han forlod skandaleramte VUC Syd i sommeren 2017.