Kort og forsikring: Er du klar til vinterferien?

Vinterferien er lige rundt om hjørnet, og traditionen tro drager mange danskere ud i verden for at nyde ferien. Pakkelisten er lang, og der er endelig sat flueben ved det hele. Men har du også husket at tjekke, om der er styr på familiens kortsituation og familiens rejseforsikring? Dét er nemt og hurtigt klaret, og så kan du trygt tage på ferie med familien.

Et supplement til Visa/Dankort kan være et Mastercard, hvor du også har mulighed for at få en kredit og en rejseforsikring med. Med sådan et supplement bliver du og din familie godt kørende på ferien, da Mastercardet kan fungere som det ekstra kort til rejsen - med udvidede muligheder for at hæve penge og betale i butikker.

Visa/Dankort er det mest udbredte kort og kan anvendes både i Danmark og i udlandet. Vær dog opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget du kan hæve. På Visa/Dankort kan du typisk bruge i omegnen af 30.000 kr. i udlandet i løbet af 30 dage. Hæver du kontanter i automater i udlandet er maksimum omkring 2.000 kr. om dagen. Du kan undersøge de præcise grænser i din bank.

Danskerne forbinder ofte ferie med god mad og drikke. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at familien har penge ved hånden. Uanset om vinterferien skal nydes her i Danmark, eller den skal have gas på skiløjperne, anbefaler vi at have mere end ét kort med på rejsen. Så er du godt sikret, hvis kortet skulle gå i stykker, blive væk eller blive stjålet.

Og husk det blå sygesikringskort

Det er vigtigt, at huske det blå sygesikringskort. Det blå sygesikringskort og rejseforsikringen dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling under ferien. Dog skal du være opmærksom på, at dækningen på det blå sygesikringskort kun gælder i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, og ikke dækker hjemtransport. Derfor er det altså en rigtig god idé - og en god måde at undgå unødvendige bekymringer på ferien på - at have styr på rejseforsikringen hjemmefra.

Jeg håber, at du er blevet lidt klogere på, hvad der er vigtigt at have styr på, inden turen går til udlandet. Hvis du har spørgsmål, så tag en snak med din bank eller forsikringsselskab. Ellers er der kun tilbage at ønske dig og din familie en rigtig god vinterferie.