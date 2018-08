Kontroversiel DF'er bryder tysk skolelov: Vil smide tyske børn ud af mindretallets skoler

Martin Henriksen (DF) har i et debatindlæg netop opfordret det danske mindretals skoler til at bortvise elever, hvis forældre ikke tager det danske sprog og kultur til sig. Men det er i strid med tysk skolelov, fastslår Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Lovstridigt: Børn, hvis forældre nægter at tale dansk og ikke tager dansk kultur til sig, skal bortvises fra det danske mindretals skoler i Sydslesvig.

Sådan lød udmeldingen fra Martin Henriksen (DF), der er medlem af Sydslesvigudvalget, i et debatindlæg i Flensborg Avis tirsdag.

Men efterlever mindretallets skoler opfordringen, er det i strid med tysk lovgivning, fortæller direktør for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Lars Kofoed-Jensen.

- Rent juridisk må vi ikke. Bortviser vi et barn, der er velintegreret på en skole, kommer vi for retten her i Tyskland, og den vil påberåbe, at det strider mod barnets tarv, siger han og understreger, at han er ærgerlig over Martin Henriksens udmelding.

- Vi har det meget dårligt med det forslag. Vi er helt med på, at der skal være tydelige krav og forventninger til forældrene, men i det øjeblik at børnene er langt inde i skolesystemet, virker det på mig som værende helt ude af proportioner, at det skal gå ud over børnene, at forældrene ikke lever op til forventningerne, siger han.